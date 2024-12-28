Erzurum’un Hınıs ilçesinde ilköğretim okulu öğrencileri enerji dönüşümleri dersini sahada uygulamalı olarak öğrendi.Hınıs şehit Ahmet Akdağ İlköğretim Okulu 7-A sınıfı öğrencileri Fen Bilimleri dersi "Kuvvet ve Enerji Ünitesi Enerji Dönüşümleri" konusunu daha iyi kavramak ve Güneş enerji panellerinden elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini sahada işledi.İlçenin tüm elektrik enerjisini karşılayabilecek kapasiteye sahip olan Hınıs Güneş Enerji Panellerine öğretmenleri ile birlikte gezi düzenleyen öğrenciler yetkililerden bilgi aldılar.