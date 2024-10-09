Erzincan’da sürekli sel riskiyle karşı karşıya kalan merkeze bağlı Günebakan köyünde, sel riskinin ortadan kaldırılması amacıyla çalışma başlatıldı.Ekşisu Sazlıkları bölgesinde yer alan Günebakan köyünde sel ve su taşkını riskinin ortadan kaldırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı birimler tarafından koordinasyon içerisinde çalışma başlatıldı.Her yıl birkaç kez sel riskiyle karşı karşıya kalınan bölgede Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun talimatlarıyla harekete geçen kurumlar bölgede incelemelerde bulunarak ilk çalışmayı başlattı.Günebakan köyünde Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Erzincan Orman İşletme Şefliği ve Erzincan DSİ 82. Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalarla sel riski ortadan kaldırılacak.Bölgeye giden Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, Erzincan Orman İşletme Şefliğinden ATM Şefi Özge Aydın ve Köy Muhtarı Abdullah Uzun incelemelerde bulundular.İlk hesaplamalara göre bölgede 1500 hektarlık bir alanda projelerin hazırlanmasının ardından erozyon kontrol çalışmaları yapılarak bölge ağaçlandırılacak.