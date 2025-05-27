Bitlis’in Mutki ilçesinde bulunan ve yaklaşık 60 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek şelalelerinden olan Gümüşkanat Şelalesi, eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor.Mutki ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Gümüşkanat köyü yakınlarındaki şelale, birçok doğal şelaleden farklı olarak yaz mevsiminde de kurumayıp yaklaşık 60 metre yükseklikten akarak ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Mersin’den gelen Yaprak Yeşim Doğan, doğal güzelliğiyle ilgi çeken şelaleye hayran kaldığını belirtti. Doğaseverler ise şelalenin tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini söylediler.