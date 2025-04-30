Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, 1 Mayıs gündemiyle ilgili yaptığı basın açıklamasında "1 Mayıs emeğin, emekçinin bayramını en içten dileklerimizle kutlarken alın terinin karşılığını alamayan emekçimizin sesini bu anlamlı günde bir kez daha haykırmak istiyoruz" dedi.Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, memurların ve emeklilerin sorunlarına değinerek öğretmenler nezdinde yaşanan sorunlara ve bu sorunlara ilişkin taleplerini kamuoyuyla paylaşırken sözlerinin devamında ise şunları ifade etti: Emeklinin, işçinin, memurun velhasıl toplumun tüm kesimlerinin yaşanan ekonomik kriz ortamında, yüksek enflasyon ve artan geçim sıkıntısı karşısında olumsuz yönde etkilenmeye devam ettiği ortadadır. Emekli maaşlarının yetersizliği nedeniyle emeklilerin birçoğu çocuklarından destek almakta veya onların yanına sığınmakta, çocukları ise artan geçim sıkıntısı ve giderek düşen alım gücü karşısında daha da zorlanmaktadırlar. Bu duruma büyükşehirlerde artan fahiş kira bedellerini de ekleyince durumun içinden çıkılmaz bir hal aldığı görülmektedir. Ne yazık ki gelinen noktada kirasını ödeyemeyen emekliler ve asgari ücretliler sorunu ciddi anlamda artmıştır. Bilhassa büyükşehirlerde kira desteği biran evvel sunulmalıdır""Ekonomik sorunların getirdiği yük gün geçtikçe artıyor"Güleç, her sektör ve alanda yaşandığı gibi eğitim çalışanları üzerinde de ekonomik sorunların getirdiği yük gün geçtikçe daha da arttığını vurgulayan Güleç, "Eğitim camiasının yığınla çözülmeyi bekleyen meseleleri sorunun bir boyutu iken artan ekonomik darboğazla birlikte yaşanan sıkıntılarda sorunun bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. Yaşanan ekonomik buhran karşısında ne emekli öğretmenin aldığı emekli ikramiyesinin değeri kalmıştır ne de emekli öğretmen maaşıyla çocuk okutmak ve evlendirebilmek mümkündür. Acilen öğretmenlerimizin emekli ikramiye tutarları güncellenmeli ve öğretmenlik kariyer tazminatı emeklilikte de devam etmelidir. Şartların iyileştirilmesi gerekmekle birlikte hâlihazırda görev yapmakta olan ve bilhassa mesleğinde 10 hizmet yılını doldurmamış öğretmenlerimizin maaşlarının düşük oluşu eğitim camiamızın kıymetli emekçileri olan öğretmenlerimizin alın terinin ne kadar ödendiği gerçeğini de ortaya koymaktadır. Tüm bu sorunların çözümü için TBMM Milli Eğitim Komisyonunu oluşturan vekillerimizi göreve davet ediyoruz. Bizlerde 1 Mayıs günü tüm teşkilatlarımızla birlikte Ankara’da meydanda olacağız. Her alanda emek sarf eden tüm emekçilerimizin bu emeklerinin karşılığını alabilmelerini temenni ediyor, birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Bayramı’nı kutluyorum. Emekçilerimizin hakları için mücadele etmeye devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.