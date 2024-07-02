Erzincan’da "Gözümüz Olun" projesi işbirliği protokolü imza töreni gerçekleşti.Huzur ve güven ortamının daha da artırılmasını amaçlayan "Gözümüz Olun" projesi işbirliği protokolü imzalandı. Projenin ekonomik desteğinin yüzde 50’inin valilik, yüzde 50’inin belediye tarafından karşılandığı belirtildi.Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen imza törenine, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcıları Yusuf İzci, Mehmet Emre Canpolat ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt katıldı.İmza töreninde konuşma yapan Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan’da var olan huzur ve güven ortamının daha da arttırılması için önemli bir projenin işbirliği protokolünün imzalandığını kaydetti. Aydoğdu, "İl merkezimizde bulunan 2 bin 608 sokak, 272 cadde ve 10 bulvarda, güvenlik kameralarının yaygınlaştırılması için başlatmış olduğumuz bu proje kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen ve öncelikli olarak kamera konulması gereken noktalara belediyemiz ve özel idaremizin destekleriyle kamera sistemi kurulacak. Bu sayede sokaklarımızı, caddelerimizi ve bulvarlarımızı daha da güvenli hale getirmeyi hedefliyoruz. Emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyor, ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.