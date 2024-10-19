Google Haber İnisiyatifi tarafından “Dijital Habercilik” konulu eğitim düzenlendi. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitime yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.Kentte görev yapan yerel ve ulusal gazetecilere yönelik olarak Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt tarafından eğitim verildi ve katılımcıların dijital dünyada etkili habercilik yapma becerileri kazanmaları amaçlandı.3 oturumda gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara Google araçlarının tanıtımı yapıldı ve bu araçların nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceği konusunda bilgiler verildi. Özellikle, yanlış bilgiyle mücadele yöntemlerinde yeni yollar ve hikaye anlatıcılığı konuları üzerinde duruldu. Bu oturumlar sayesinde gazetecilere, dijital ortamda doğru ve güvenilir haber üretmenin yolları gösterildi.Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verileceği belirtildi. Bu sertifika, gazetecilerin medyayı daha kapsamlı ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Eğitimle ilgili açıklama yapan eğitmen Özgür Mehmet Kütküt, “Dijital dönüşüm, gazeteciliğin geleceğini şekillendiriyor. Yerel gazetecilerin bu değişime ayak uydurması, hem kariyerleri hem de toplum için son derece önemli. Amacımız, onların dijital araçları kullanarak daha etkili ve doğru haberler üretmelerini sağlamak” dedi.Bu tür eğitimlerin, yerel medya mensuplarının dijital becerilerini artırarak daha bilinçli ve etkili bir habercilik yapmalarına katkı sağlayacağı ifade ediliyor.