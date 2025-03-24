Ağrı’nın Diyadin ilçesinde gençler, camide temizlik çalışması gerçekleştirdi.Diyadin Gençlik Merkezi gönüllüleri, toplumsal dayanışmayı ve çevre bilincini güçlendirmek adına anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.İlçenin önemli ibadet yerlerinden biri olan Güzel Hatun Camisi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması yaparak hem manevi açıdan bir değer kattılar hem de fiziksel bir katkı sağladılar. Bu özverili çalışma, caminin hijyenik bir ortamda hizmet vermesine olanak tanırken, aynı zamanda gönüllülük bilincinin önemine dikkat çekti.