Ağrı’nın Diyadin ilçesinde berberlik yapan Yakup Kaya, yetim ve öksüz çocukları ücretsiz tıraş yapıyor.Gönüllü berber tıraş olmak isteyen çocukların saçlarını ücretsiz kesip, şekillendiriyor. Çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını dile getiren Yakup Kaya,"25 yıldır bu işi yapıyorum iş yerimize gelen yetim ve öksüz çocukları ücretsiz tıraş yapıyoruz. Daha önceden de bir okul projemiz vardı. Köy okullarına gidip öğrencileri ücretsiz tıraş yapıyorduk. Şu an yetim öksüz çocukları iş yerimizde ücretsiz traş yapıyoruz" dedi.Gönüllü berber Yakup Kaya bu çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu, çocukların gülümsemesinin kendilerine yettiğini anlattı.