GLA Gayrimenkul Yönetim A.Ş., Vanmall Alışveriş Merkezi mağaza yöneticileri ile iftarda bir araya geldi.GLA Gayrimenkul Yönetim A.Ş., Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Vanmall AVM mağaza yöneticileri ile iftarda bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen iftarda bir araya gelen mağaza yöneticileri, ney eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşadı. Birlik ve beraberliği daha da güçlendiren anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten GLA Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, "Bu anlamlı geceye katılımlarından dolayı mağaza yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Ramazan ayının bizlere sunduğu bu değerli zamanı, iş birliklerimizi güçlendirmek ve birlikte daha büyük başarılar elde etmek için en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor, Ramazan ayının başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.