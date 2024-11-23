Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin bu yıl 38’incisini düzenlediği ‘Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri’ yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada İhlas Haber Ajansı Elazığ Bölge Müdürlüğü Muhabiri Kamil Can Kılıç, TV Haber dalında "Emekli oldu ama 5 yıldır okulu ilk o açıyor ve öğrencileri kapıda karşılıyor" haberi ile birincilik ödülünün sahibi oldu.Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin bu yıl 38’incisini düzenlediği ‘Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri’ yarışması sonuçlandı. Mesleki çalışmaları teşvik etmek ve başarılı eserleri taçlandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada Türkiye’nin farklı yerlerinden çok sayıda eser jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Yarışma sonucunda çeşitli dallarda 12 eser birinciliğe layık görülürken, 7 esere ise mansiyon ödülü verildi. Yarışmada, TV Haber dalında ’’Emekli oldu ama 5 yıldır okulu ilk o açıyor ve öğrencileri kapıda karşılıyor” haberi ile İhlas Haber Ajansı Elazığ Bölge Müdürlüğü Muhabiri Kamil Can Kılıç birinci oldu.