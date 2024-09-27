Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek olan 100 kişi için işbirliği protokolü imzalandı.Ağrı’da. İşgücü ve Uyum Programı (İUP) kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek olan 100 kişi için işbirliği protokolü imzalandı.İl Müdürü Ahmet Çelebi ve İŞKUR İl Müdürü Emrah Ataş arasında imzalanan protokol kapsamında 100 kişi, yaklaşık 10 ay süreyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde destek personeli olarak görev alabilecek.26 Eylül tarihinde başlayan başvurular 30 Eylül tarihinde sona ermesinin ardından, 2 Ekim tarihinde noter huzurunda yapılacak kura ile istihdam edilecek olan isimler belirlenecek.