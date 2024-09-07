Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne tayini çıkan Burak Mumcu ve Sakarya iline tayini çıkan İl Defterdarı Kemalettin Çetin için Vali Hamza Aydoğdu tarafından veda yemeği verildi.Düzenlenen veda yemeğine Vali Aydoğdu’nun yanı sıra Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, İdare Mahkemesi Başkanı İlker Dolgun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte il protokolü katıldı.Vali Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu’ya ve İl Defterdarı Kemalettin Çetin’e, Erzincan’a yaptıkları güzel ve başarılı hizmetler için teşekkür ederek, yeni görevlerinde de kendilerine başarılar diledi.