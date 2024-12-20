Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin “Gençlik ve Güvenli Gelecek” projesi kapsamında bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından, terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerimizin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devletimize milletimize olan bağlılıklarının artırılması, millî birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla “Gençlik ve Güvenli Gelecek” projesi ile ilgili olarak Hattat Hasan Çelebi Kız öğrenci yurdu, İbrahim Hakkı Fen Lisesi, Nenehatun Anadolu Kız Lisesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğrencilerine yönelik terör örgütleri ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.Toplamda 900 öğrenciye ulaşılırken yapılan çalışmada öğrencilere broşür dağıtımı yapılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu.