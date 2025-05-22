TRT Erzurum Radyosu Türk halk Müziği Gençlik Korosu bir yıllık çalışmalarını muhteşem bir konserle taçlandırdı.Gençlik Korosunun, şef Enes Sönmez idaresinde bir yıl boyunca çalıştıkları repertuvardan oluşan konser, izleyenlerden tam not aldı. Açılış konuşmasını yapan TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar TRT korolarının, kültürün bir parçası olan Türk Halk Müziği’nin gelecek nesillere bozulmadan aktarılmasında önemli bir yere sahip olduğuna değindi. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Semra Algül Oflaz’ın da konuk sanatçı olarak sahne aldığı konser, salonu dolduran seyircilere keyifli saatler yaşattı.