Battalgazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansta, gençlere afetlere karşı bilinçli ve dirençli birey olmanın yolları anlatıldı.Battalgazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile Kafkas Vakfı iş birliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli "Afete Dirençli Geleceğe Hazır Gençler" projesi kapsamında gençlere yönelik bir konferans gerçekleştirildi. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, ilçedeki lise ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.Konferansın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Belediyesi Afet İşleri Müdürü Yusuf Büyük, afetlere karşı bilinçli nesillerin yetiştirilmesinin hayati bir öncelik olduğunu belirterek, "Gençlerimizi sadece fiziki olarak değil, zihinsel ve psikolojik olarak da afetlere hazırlamak zorundayız. Bu tür projelerle hedefimiz, kriz anlarında doğru kararlar alabilen, dayanıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak." dedi.Eğitimci-yazar Dr. Bahar Eriş’in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, dayanıklılık, kriz yönetimi ve kişisel gelişim başlıkları altında gençlere hitap edildi. Afet bilinci kadar özgüven, liderlik ve dayanıklılık gibi bireysel yetkinliklerin de önemine dikkat çekilen programda, katılımcı gençler interaktif bir şekilde sürece dahil oldu. Soru-cevap bölümüyle tamamlanan etkinlik, gençlerin ilgiyle takip ettiği verimli bir buluşmaya dönüştü.Battalgazi Belediyesi, gençlerin afet farkındalığını artırmak, kriz anlarında doğru refleksler gösterebilen bireyler yetiştirmek ve toplumsal dayanıklılığı artırmak amacıyla benzer etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.