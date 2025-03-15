Bingöl’ün Genç İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen çocukları ve aileleri için düzenlenen iftar programına katıldı.Şehit Polis Hakan Akdere Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Kaymakamı Muhammet Güzel, daire amirleri, desteklenen çocuklar ve aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı ve dualar edildi. Yemekten sonra Kaymakam Muhammet Güzel, misafirlere hitaben yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, devletin her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin ve evlatlarının yanında olduğunu belirtti.Kaymakam Güzel, yemeğin ardından küçük misafirler ve aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet edip, istek ve taleplerini dinledi. Program, miniklere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından İlçe Müftüsü Yahya Aktaş’ın yaptığı dua ile sona erdi.