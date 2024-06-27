Aile Destek Merkezi’ni ziyaret eden Bingöl’ün Genç İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel, “Burada yürütülen faaliyetler, ailelerimizin yaşam kalitesini artırmak ve kadınlarımızın ekonomik hayata katılımını desteklemek açısından büyük önem taşıyor” dedi.Genç Kaymakamı Muhammet Güzel ve eşi Meltem Güzel, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Keçeleme, el yapımı sabun, tığ örücülüğü ve epoksi kişisel dekoratif ürün tasarımı kurslarında eğitim gören kursiyerlerle sohbet eden Güzel çifti, kursiyerlerin yaptıkları el emeği ürünleri inceledi. Usta öğreticilerden üretilen ürünler hakkında bilgiler aldı.Aile Destek Merkezinde ilçe kadınları için verilen kursları önemsediklerini ifade eden Kaymakam Güzel, “Aile Destek Merkezi, ailelerimizin refahını artırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına önemli bir rol üstlenmektedir. Burada yürütülen faaliyetler, ailelerimizin yaşam kalitesini artırmak ve kadınlarımızın ekonomik hayata katılımını desteklemek açısından büyük önem taşıyor’’ diye konuştu.