Battalgazi Belediyesi’nin Gelinciktepe’de hayata geçireceği Kadın Yaşam Merkezi yakında açılıyor. Merkezde kadınlar ve çocuklar için eğitim, üretim ve sosyal yaşam bir arada olacak.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, seçim vaatlerini adım adım hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi’nin inşaat çalışmaları tamamlandı. Merkezdeki tefrişat işlemlerinin bayram sonrası hızla bitirilerek Nisan ayı sonunda hizmete açılması planlanıyor."Hizmet kervanı durmadan devam edecek"Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi’nin tanıtımında yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimiz, 2024 yılının Nisan ayı itibarıyla göreve başlamamızın ardından Battalgazi ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma temposu içine girdik. İlçemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sosyal ve kültürel alanlarda önemli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bugün de bu çalışmalarımızın bir meyvesi olarak Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi’nin inşaatını tamamlamış bulunuyoruz. Bu merkez, özellikle Gelinciktepe TOKİ bölgesinde yaşayan kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel ve eğitim alanında önemli katkılar sunacaktır. Kadınlarımızın sosyal hayata daha aktif katılım sağlamalarına, kişisel gelişimlerine destek olmaya ve çeşitli etkinliklerle toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik birçok faaliyet burada hayata geçirilecektir. Mahallemizin hangi ihtiyacı varsa onu karşılayacak kapasitede bir merkezi hizmete açıyoruz. Kadınlarımız ve çocuklarımız için sosyal ve kültürel açıdan önemli bir merkez olacak. Bayram sonrasında merkezimizin tefrişat çalışmaları da tamamlanacak ve Nisan ayının sonunda hizmete açacağız. Böylece Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretme misyonumuz doğrultusunda bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edecek, halkımıza hizmet etme noktasında kararlılıkla ilerleyeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak hizmet kervanımız durmadan devam edecek’’ dedi.Başkan Taşkın, hizmet maratonunun durmaksızın sürdüğünü vurgulayarak, geçtiğimiz haftalarda GES projesi ve Hasırcılar Semt Konağı ile Taziye Evi’ni vatandaşlarla buluşturduklarını belirtti. Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi’nin de bu hizmet zincirine önemli bir halka olarak eklendiğini ifade etti.Kadın Yaşam Merkezi’nde neler olacakGelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi, kadınlar ve çocuklar için yeni bir yaşam alanı oluşturuyor. Kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesini hedefleyen merkezde seramik atölyesi, dikiş-nakış kursları ve çocuklar için özel bir eğitim merkezi yer alacak. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda halk eğitim merkeziyle iş birliği içinde farklı branşlarda kurslar açılacak, kadınlara yönelik mesleki eğitimlerle iş hayatına katılım desteklenecek. Ayrıca düzenlenecek sosyal etkinlikler ve kültürel aktivitelerle Gelinciktepe, bölgenin sosyal yaşamına canlılık kazandıracak. Merkez, kadınların yeteneklerini keşfedip üretime dönüştürebilecekleri bir buluşma noktası haline gelecek.