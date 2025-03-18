Ağaçtan yontularak ya da gazete kâğıtları ve tutkal ile yapılan İbiş kuklaları teknolojiye ayak uydurdu. Erzurumlu kukla ve tiyatro sanatçısı Oğuzhan Vartolioğlu, bilgisayarda hazırladığı İbiş kuklalarını üç boyutlu yazıcı ile üretti.Bilgisayar programıyla yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip İbiş ve İbiş oyununda yer alan karakterleri oluşturan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Oğuzhan Vartolioğlu, filament malzemesi kullanarak üç boyutlu yazıcıdan kuklalar üretmeye başladı. Geleneksel Türk Kukla Tiyatrosu’nu bu şekilde gelecek nesillere aktarmak isteyen sanatçı Oğuzhan Vartolioğlu, yazılım destekli çalışmasının Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi.Dünya genelinde İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde kukla üretiminin yapıldığını kaydeden Vartolioğlu, "Ben Geleneksel Türk Kukla Tiyatrosu’nun günümüze kadar gelmiş olan İbiş karakterini canlı tutmak istedim. Birçok alanda kullanılan üç boyutlu yöntemini ben de İbiş ve oyunlarında yer alan karakterler üzerinde denedim ve sonuç mükemmel oldu. Eskiden tüm bu karakterleri ağaç yontarak ya da gazete kâğıtları ve tutkal ile yapıyordum ama şimdi bilgisayar programı ve üç boyutlu yazıcıyla çok daha uzun ömürlü İbiş karakterleri ortaya çıkardım. Öyle ki çok daha kısa bir sürede üretim yapmaya başladım" dedi.İbiş’in uzay macerasıSanatçı Oğuzhan Vartolioğlu, ürettiği İbiş ve karakter kuklalarıyla ‘İbiş’in Uzay Macerası’ adlı bir de oyun kaleme aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Medya Sanat Evi’nde gösterime giren oyun çocuklardan büyük ilgi gördü. Oyunda sadece üç boyutlu yazıcıdan çıkardığı kuklaları değil geleneksel temsil biçimlerinin yanı sıra teknolojiyle iç içe bir oyun hazırlayan Vartolioğlu, çocukların uzay merakını artırmak için görsel desteklerle sinevizyon da kullandıklarını dile getirdi. 35 dakikalık oyunda kültürel mirasın çıraklarından olan Emre Çelik ile İbiş karakterini canlandıran Vartolioğlu, desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür etti.