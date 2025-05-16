Erzurum’un tarihi miraslarından birisi olan Yakutiye Medresesi, birbirinden değerli geleneksel el sanatlarına ev sahipliği yaptı.Erzurum İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ortak çalışmalarının sergilendiği "Geleneksel Türk El Sanatları Karma Sergisi" kapısını meraklılarına açtı. Yakutiye Medresesi avlusunda açılan sergide hat ve tezhip başta olmak üzere bir çok nadide eser sergileniyor.İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Yer, Anadolu’da önemli bir yere ve konuma sahip olan Erzurum’da geleneksel el sanatlarının vatandaşlarla buluşmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.