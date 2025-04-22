13 Şubat Gençlik Merkezi’nde başlayan robotik kodlama eğitimi, 8-18 yaş arası çocuk ve gençleri teknolojiyle buluşturuyor.13 Şubat Gençlik Merkezi, teknoloji meraklısı çocuk ve gençleri geleceğin dünyasına hazırlıyor. 8-18 yaş arası katılımcılara yönelik başlatılan Robotik Kodlama Eğitimi ile gençler, robotların programlanması ve kontrol edilmesi süreçlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor.Eğitim kapsamında öğrenciler, kodlama mantığını kavrayarak bilgisayar sistemlerini daha iyi anlamayı öğreniyor. Algoritma geliştirme, mantıklı düşünme ve etkili problem çözme gibi temel beceriler de derslerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu süreç, özellikle mühendislik ve matematik alanlarına ilgiyi artırarak gençlerin akademik gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.Robotik Kodlama Eğitimi, hafta içi 16.00-20.00 saatleri arasında, hafta sonları ise 13.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Böylece okul saatleri dışında da gençlerin teknolojiyle iç içe vakit geçirmesi destekleniyor.