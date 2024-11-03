“Geleceğin Keşfi: Bilim Şenlikleriyle Yeni Buluşlar” adlı TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Vali Hayrettin Çiçek, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.Etkinliğin açılışını gerçekleştiren Vali Çiçek, daha sonra astronomi, bilim, robotik kodlama, sanat, dil öğrenimi, tasarım gibi çeşitli projelerin yer aldığı stantları gezerek öğrencilerden bilgi aldı.Vali Çiçek, ’’Bu etkinlikle gençler bilimsel meraklarını artırma, keşif yapma ve öğrenmeye yönelik motivasyonlarını güçlendirme fırsatı bulacak. Buradaki hedef, etkinliklerde yer alan interaktif deneyimler, gösteriler ve oyunlar sayesinde katılımcılar, bilimi eğlenceli bir şekilde deneyimleyecek ve bilimle daha yakın bir ilişki kuracaklar. Yeni Buluşlar İçin İlham: Bilim şenlikleri, katılımcıları yeni düşünceyi teşvik eden etkileşimli aktivitelerle buluşturarak, yeni fikirlerin ve buluşların ortaya çıkmasını destekleyecek. Bilim şenlikleri, farklı yaş grupları, sosyal sınıflar ve kültürlerden gelen katılımcıları bir araya getirerek bilimsel bilgiye ulaşma ve paylaşma konusunda toplumsal bir etkileşim oluşturmayı hedefler’’ dedi.Sergilenen projelerin her birisinin ayrı önem ve özellik taşıdığını belirten Vali Çiçek, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.