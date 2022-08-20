Geçen yıl yanan köy bu yılda yandı

Geçen yıl çıkan yangında yüzlerce ağacın yandığı köyde, bu yılda çıkan yangında yüzlerce ağaç yine yandı.

Elazığ Merkeze bağlı Aydıncık Köyü Çakıl mezrasında çıkan yangında yüzlerce ağaç yandı.

Elazığ Belediyesine İtfaiye Müdürlüğü tarafından söndürülen yangında köyde vatandaşlarda yangını söndürmek için büyük çaba gösterdi.

Ayrıca, geçen yıl çıkan yangında da Çakıl mezrasında yüzlerce ağaç yanmıştı.