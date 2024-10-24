Erzurum’da vatan ve kahramanlık buluşmaları çerçevesinde gaziler ile öğrenciler bir araya geldi.Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları’nda geçmişin kahramanlarıyla geleceğin mimarları olan gençleri bir araya getiren “Vatan ve Kahramanlık Buluşması” programında duygu dolu anlar yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen buluşmaya Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, gaziler, askerler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.“Türkiye’nin geleceğini inşa edeceksiniz”Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, gazilerin, milletimizin kahramanlık destanlarını yazan kıymetli büyükleri olduğunu dile getirerek, “Bugün onların fedakârlıkları sayesinde özgür ve güvenli bir ülkede yaşıyoruz. Siz sevgili gençler, bu destanın yeni sayfalarını yazmaya devam edeceksiniz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emanet ettiği bu kutsal mirası korumak ve yüceltmek en büyük görevimizdir. Sizler de bu mirası devralarak Türkiye’nin geleceğini inşa edeceksiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu önemli dönemde, gazilerimizin fedakârlıklarını daha derin bir sorumlulukla taşıyoruz. Vatanımızın birliğine ve bütünlüğüne kasteden her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bildiğiniz üzere, dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu alçakça girişimler asla amacına ulaşamayacaktır. Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarılarının hedef alınması, bu başarıların ulusal ve uluslararası düzeyde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sevgili gençler, sizlerin iradesi ve kararlılığı, bu tehditleri aşmamızda en büyük gücümüz olacaktır” dedi.“Gazilik gençler tarafından iyi anlaşılmalı”Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci de gaziler adına bir konuşma yaptı. Gazi Jandarma Uzman Çavuş Murat Karaman da vatan için hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna ulaşan kahramanların gençler tarafından iyi anlaşılması gerektiğini dile getirdi. “Vatan ve Kahramanlık Buluşması” kapsamında Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları’nda yapılan programda öğrenciler gazilere sorular sordu. Programın sonunda gazilere çiçek verildi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.