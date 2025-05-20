Malatyalı Gazi Yalçın Yedek’in hayat hikayesini konu alan tiyatro oyunu, izleyicilerden gelen yoğun talep üzerine yeniden sahnelendi. Anlamlı Gece etkinliği kapsamında sahneye konan oyun, gerçek bir yaşam öyküsüne dayanarak vatan sevgisi ve fedakârlık temalarını işledi.Daha önceki gösteriminde büyük beğeni toplayan oyun, bu kez kaçıranlar için tekrar izleyiciyle buluştu. Salonu dolduran seyirciler, performansı dikkatle ve duygulanarak takip etti. Gösteri öncesinde, şehitlerin anısına düzenlenen fotoğraf sergisi de yoğun ilgi gördü.Gecede sahneye çıkan Gazi Yedek, "Bu sadece benim değil, bu milletin hikayesi" diyerek gençlere vatan sevgisi aşılamayı amaçladıklarını vurguladı. Etkinliğe kent protokolünden çok sayıda isim ile şehit yakınları ve gaziler de katıldı.