Gazeteci-Yazar Halil İbrahim Özdemir, bir trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden eski Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu ile ilgili bir kitap yazdı.“Çıtaları Yükselten Vali Recep Yazıcıoğlu” adını taşıyan kitap, Halil İbrahim Özdemir ile Vali Recep Yazıcıoğlu’nun birlikte yaşadıkları dönemi anlatan bir anı kitabı niteliği taşıyor. Kitapta Recep Yazıcıoğlu’nun Erzincan’a gelişi ile birlikte başlayan ve şehirden ayrıldıktan sonra da süren bir dostluğun hikâyesi yer alıyor.1992 depreminin sıkıntılı günlerinde şehrin yeniden imarı, kalkınması için yapılan çalışmaların arka planının anlatıldığı kitap geleceğe ışık tutması açısından önem arz ediyor.Erzincan’da terörün yoğun olarak yaşandığı dönemde Vali Recep Yazıcıoğlu’nun teröre karşı takındığı tavır, cesareti ve uygulamalarının da yer aldığı kitapta 5 Temmuz Başbağlar katliamının ardından yaşananlar da anlatılıyor.Gazeteci Yazar Halil İbrahim Özdemir kitapla ilgili olarak şunları söyledi:“Recep Yazıcıoğlu ile ilgili olarak bazı yerlerde hatıralarımı paylaşmıştım. Gerek sözlü ve gerekse yazılı paylaşımlar büyük ilgi görmüştü. TYB Sakarya Şube Başkanı Fahri Tuna, EBYÜ Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Turgut Karabey ve Milli Gazete Yazı İşleri Müdürü ve Köşe Yazarı Adnan Öksüz anlattıklarımızın kitap haline gelmesi gerektiğini ifade ettiler. Toplumun her kesimine örnek olacak tutum ve davranışları ile öne çıkan Recep Yazıcıoğlu’nun gelecek nesillere aktarılmasının bir görev olduğu bilinci ile kitabı kaleme aldım. İdarecilerimizin bu kitaptan öğreneceği çok şey var. En sıkıntılı zamanlar en başarılı insanları yetiştirir. Recep Yazıcıoğlu’da 1992 depremi, terör olayları, Başbağlar katliamı gibi olayların yaşandığı bir dönemde görev yaptı. Yeni görev alan idarecilerin onun uygulamalarından öğreneceği çok şey olduğu kanaatindeyim.” dedi.