Elazığ’da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan ve 48 gündür yoğun bakımda tedavi gören gazeteci Semra Demirelli, hayatını kaybetti.Elazığ’da 15 Kasım’da Abdullahpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kanal Fırat Televizyonu muhabiri Semra Demirelli, erkek arkadaşı Vahap Çetin tarafından evinde silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Demirelli, Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.48 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren gazeteci Semra Demirelli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.