Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından "Gazetecilerin Gözünden Sayıl Narmanlıoğlu Paneli" ve "Sayıl Abi" belgesel gösterimi yapıldı.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun katıldığı program "Sayıl Abi" belgesel gösterimiyle başladı. Sayıl Narmanlıoğlu’nun sevenleri, dostları, öğrenciler ve ailesi bir araya gelerek merhum gazetecinin aziz hatırası hep birlikte yad etti. Belgesel gösterimi duygu ve gözyaşı dolu anların yaşanmasında neden oldu.Programın devamında meslekte 40. yılını tamamlayan duayen gazetecilere onur belgeleri sunuldu. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen "Gazetecilerin Gözünden Sayıl Narmanlıoğlu Paneli"nin moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu yaparken, panelistler; Prof. Dr. Yusuf Yurdigül, Doç. Dr. Haldun Narmanlıoğlu, Gazeteci-Yazar Kadir Sabuncuoğlu ve Fotografçı-Muhabir Cem Bakırcı oldu.