Malatya’nın sosyal ve kültürel mirasına önemli katkılarda bulunan gazeteci, araştırmacı ve yazar Celal Yalvaç, ölümünün birinci yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi tarafından anıldı."Kentin Hafızası Celal Yalvaç" temalı panel, Malatya Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Panelde, Yalvaç’ın hayatı ve eserleri hakkında derinlemesine bir konuşma yapıldı. Panelin moderatörlüğünü, Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca üstlendi. Konuşmacılar arasında Bülent Korkmaz, "Bir Ekol Olarak Celal Yalvaç" başlıklı konuşmasında Yalvaç’ın bilimsel titizliği ve vatandaş bilimi yaklaşımını vurguladı. Nezir Kızılkaya ise "Mektupları ile Celal Yalvaç" konusunda yaptığı konuşmada, Yalvaç’ın mektuplaşmalarını incelediği ve bu yazışmalarla ilgili değerli bilgiler sundu.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yalvaç’ın Malatya’nın hafızası olarak büyük bir miras bıraktığını belirterek, onun adını yaşatacak projelere öncülük edeceklerini vurguladı. Orhan Tuğrulca, Celal Yalvaç’ın çok yönlü bir insan olduğunu ve sosyal bilimlere katkılarının önemini ifade etti. Ayrıca, Nezir Kızılkaya, Yalvaç’ın 1959 yılından itibaren mektuplaşmalarını arşivlediğini ve bunların tarihsel önem taşıdığını belirtti.Panelde, Celal Yalvaç’ın oğlu Gazeteci İsmet Yalvaç da, babasının karakterini ve yaşamını anlatarak, onun "vakıf insanı" olduğunu dile getirdi. Malatya Valiliği Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Yalvaç’ı Malatya’nın "hardiski" olarak tanımlayarak, onun şehrin hafızası gibi işlev gördüğünü söyledi. Malatya Kent Konseyi Başkanı Hasan Batar, Yalvaç’ın her kesimden insan tarafından sevildiğini ve anıldığını belirterek, onun Malatya’nın fotoğrafı olduğunu ifade etti.Panelin sonunda, Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya tarafından yazılan ve Celal Yalvaç’ın biyografisi ile çalışmalarını içeren "Malatya’ya Adanmış Bir Ömür; Celal Yalvaç" adlı kitap tanıtıldı. Bu kitap, Vega Yayınevi tarafından basıldı ve Celal Yalvaç’ın mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.