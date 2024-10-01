Elazığ’da polis ekipleri tarafından bir pansiyona düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, il merkezinde faaliyet gösteren bir pansiyonda ‘Fuhşa Teşvik, Fuhuş İçin Yer ve İmkan Sağlama ve Aracılık veya Zorlama’ suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, işletme yetkilisi 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 2’sine adli kontrol kararı verilirken 2’si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.