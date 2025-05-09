Fırat Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen "kültür ahengi" konseri dinleyenler tarafından büyük beğeni topladı.Elazığ Fırat Üniversitesinin 50.yıl etkinlikleri kapsamında Akademisyenler Korosu tarafından verilen, "kültür ahengi" adlı konseri dinleyicilerden büyük beğeniler aldı. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konserde Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Ahmet Tevfik Yucasu yönetimindeki, Prof. Dr. Oğuzhan Altungül Koordinatörlüğünde Fırat Üniversitesi akademik personelinden oluşan "akademisyenler korosu" Harput, Urfa, Diyarbakır, Kerkük yörelerine ait sevilen popüler şarkıları seslendirdi. Programa, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Üniversite yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademik personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Konser sonrasında şef öğretim görevlisi Ahmet Tevfik Yucasu’ya çiçek takdiminde bulunan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "50. Yıl etkinlikleri Fırat Üniversitesine yakışır bir biçimde devam ediyor. Gerek akademik etkinlikler gerek kültürel ve sanatsal faaliyetler ile büyük bir coşku yaşandı’’ dedi.