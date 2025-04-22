Fırat Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla 50. yıl bilim ve öğrenci festivali 28-29-30 Nisanda gerçekleştirilecek.Fırat Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla 50. yıl bilim ve öğrenci festivali 28 Nisan tarihinde başlıyor. 3 gün sürecek olan festival Veteriner Fakültesi önünde saat 13.00’da başlayacak. Festivalde, sportif yarışmalar, eğlenceli aktiviteler ve açık hava konserleri yer alacak. Ayrıca 60’ın üzerinde öğrenci topluluğu ile 10 kurum da stant açacak. Festival kapsamında mini futbol turnuvası, halat çekme, 3’lü basket atışı, bilek güreşi, dart, okçuluk, çuval yarışı, yoğurt yedirme, sandalye kapmaca ve langırt gibi çeşitli sportif yarışmalar düzenlenecek. Katılımcılar ayrıca karaoke sahnesinde yeteneklerini sergileyecek, bilgi yarışmalarında zekalarını yarıştırabilecek ve balon yarışları gibi takım oyunlarında eğlenceli anlar yaşayabilecek. Festivalde yüz boyama gibi renkli aktiviteler de yer alacak.Açık hava konserleriyle 50. yıl şenliği zirveye çıkacak. Ayrıca festivalde şarkıcılar öğrencilere unutulmaz müzik dolu anlar yaşatacak.