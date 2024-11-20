Bilim Sanat ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen Fotoğraf Sunumu ve Gezi Atölyesi kapsamında Arapgir ilçesine gerçekleştirilen gezi, katılımcılara tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunarak unutulmaz bir deneyim yaşattı.Fotoğraf sanatçısı ve Gazeteci Alişan Hayırlı’nın rehberliğinde gerçekleşen etkinliğe, Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mesut Kavas da eşlik etti. Toplam 16 kursiyerin katıldığı bu gezide, kursiyerler hem fotoğrafçılık becerilerini geliştirdi hem de Arapgir’in eşsiz tarihi dokusunu yakından tanıdı.Geziye, 200 yıllık Millet Han’da yapılan kahvaltı ile başlayan kursiyerler, ardından tarihi Han’ın dokusunu fotoğrafladı. Asım Külah Kişisel Müzesi, Emiroğlu Konağı, Mir-i Liva Ahmet Bey Camii ve Kaşkaloğlu Konağı gibi önemli tarihi mekânlar ziyaret edilerek, Arapgir’in zengin geçmişi fotoğraf karelerine taşındı.Gezi sırasında, Çanakkale Savaşı’nın kahramanlarından Arapgirli Orgeneral Cevat Çobanlı’ya ait konağı ziyaret eden kursiyerler, duygusal anlar yaşadı. Burada Cevat Paşa’nın hayatı ve Çanakkale Zaferi’ndeki rolü hakkında bilgi edinen kursiyerler, tarihin derin izlerini yakından görme fırsatı buldu.Şehir merkezinde yapılan gezilerin ardından heyet, yönünü Arapgir’in ilk yerleşim yeri olan Eskişehir Vadisi’ne çevirdi. Burada Gümrükçü Osman Paşa Camii ve Güğümcü Hüseyin Ağa Camii’ni ziyaret eden grup, Tepte Çayı’nın sonbahar renklerine bürünmüş doğasını fotoğrafladı. Son olarak Kozluk Çayı boyunca yürüyen ve Kayaarası Kanyonu’nun etkileyici manzarasında mola veren kursiyerler, hem doğanın tadını çıkardı hem de fotoğrafçılık becerilerini sergiledi.Kursiyerler, bu unutulmaz deneyim için rehberlik yapan Kültür Müdürü Mesut Kavas’a ve misafirperverliklerinden dolayı Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’na teşekkürlerini iletti.Sonbaharın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu gezi, katılımcılar için hem öğretici hem de ilham verici bir etkinlik oldu.