Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, sanatseverleri bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.Usta fotoğrafçı, akademisyen ve sanat eleştirmeni Çerkez Karadağ, "Fotoğraf, Sanat ve Gerçeklik" başlıklı söyleşisiyle katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.Karadağ, fotoğraf sanatının tarihi kökenlerinden başlayarak günümüzdeki dijital dönüşüme kadar geniş bir perspektif sunduğu konuşmasında, fotoğrafın toplumsal ve kültürel bellekteki yerini ele aldı. Görsel dilin gücü, sanatsal ve belgesel fotoğrafın gerçeklik algısıyla ilişkisi üzerine derinlemesine değerlendirmelerde bulunan Karadağ, fotoğrafın sadece bir görüntü yakalama aracı olmanın ötesinde, insan hikayelerini ve toplumsal dönüşümleri belgeleyen güçlü bir ifade biçimi olduğuna dikkat çekti."Sanat, Gerçekliğin Yansıması Değildir"Karadağ, konuşmasında fotoğrafın sadece gerçekliği yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda sanatçının bakış açısını ve duygusal dünyasını yansıttığını vurguladı. "Sanat, salt gerçekliğin yansıması değildir. O, sanatçının iç dünyasıyla şekillenen, bireysel yorumlarla zenginleşen bir ifadedir," diyen Karadağ, sanatın toplum üzerindeki dönüştürücü etkisine dikkat çekti.Genç Fotoğrafçılara İlham OlduEtkinlik, özellikle genç fotoğrafçılar ve sanat öğrencileri için ilham verici anlara sahne oldu. Karadağ, genç sanatçılara, özgün bir bakış açısı geliştirmeleri, klasik teknikleri modern yorumlarla harmanlamaları ve görsel hikaye anlatımında cesur olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Katılımcılar, söyleşinin ardından Karadağ’a sorular yönelterek merak ettikleri konuları tartışma fırsatı buldu.Yoğun İlgi ve Samimi AtmosferSöyleşi, üniversitenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik salonunu dolduran sanatseverler, Karadağ’ın paylaşımlarını ilgiyle dinleyerek, sanatın evrensel dilinin bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu deneyimlediler. Söyleşi, fotoğraf ve sanat üzerine yapılan sıcak sohbetlerle sona erdi.