Bahar ayına girmemize rağmen Doğu Anadolu’da etkisini sürdüren elverişsiz hava koşuları, kırsalda enerji nakil hatlarına zarar verdi.Şiddetli fırtınanın etkisiyle elektrik direkleri devrilirken enerji kesintileri yaşandı. Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, sorumluluk bölgeleri arasında olan Ağrı, Kars, Erzurum ve Erzincan’da fırtınanın etkili olduğunu belirterek, sahadaki personele destek ekipleri görevlendirildiğini söyledi.Sabah saatlerinden itibaren doğuda etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına Ağrı, Kars, Erzurum ve Erzincan’da yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı yer yer 90 km’ye ulaşan fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, enerji nakil hatları zarar gördü. Şiddetli fırtınanın etkili olduğu bölgede çok sayıda direk devrilirken kopan hatlar nedeniyle enerji kesintileri yaşandı.Doğu’da 7 ile enerji dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ bölgede teyakkuza geçerken arıza bakım onarım ekipleri destek birimler ile takviye edildi. Gelen ihbarları anında değerlendiren ekipler, çetin arazi şartları ve doğa koşullarına rağmen meydana gelen arızalara müdahale etti.Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, sorumluluk bölgeleri arasında olan Ağrı, Kars, Erzurum ve Erzincan’da fırtınanın etkili olduğunu belirterek, " Bahar ayına girmemize rağmen bölgede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanan arızaları gidermek için 7/24 sahada görev yapan ekiplerimiz kırsalda mücadele ediyor" dedi.Fırtınanın yalnızca enerji şebekesini değil tüketicilerin günlük yaşamını da olumsuz etkilediğini dile getiren Akbaş, "Yaşanan bu doğa olayının ardından Aras EDAŞ olarak, tüm ekiplerimizle hızlıca sahaya indik. Elektrik kesintilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimizi takviye ettik. Ulaşımı zor kırsal alanlara dahi ulaşan tam donanımlı personelimiz, özveriyle görev yapmaktadır. Bu süreçte yalnızca arıza bakım onarım ekiplerimiz değil, destek birimlerimizle birlikte sahadayız. Saha ve çağrı merkezimizde destek ekiplerimizle tüm Aras EDAŞ ailesi olarak, kesintisiz enerji için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.