Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde bölgesel turizmi canlandırma ve turizm potansiyelini artırılması amacıyla başlatılan “Fırat’ı Keşfet” projesi bölgenin tanıtımına katkı sunmaya devam ediyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen proje ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek bölgeye gelen ziyaretçi sayısını artırılması hedefleniyor.Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen “Fırat’ı Keşfet” markası, proje kapsamında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin kurumsal bir kimlik kazanmasını sağlandı. Markanın tescillenmesi ile bölgesel turizm stratejilerinin ulusal ve uluslararası alanda daha geniş bir kitleye ulaşmasını amaçlanıyor.Tematik Rotalar ve Web Sitesi“Fırat’ı Keşfet” Projesi kapsamında profesyonel uzmanlar tarafından oluşturulan tematik rotalar, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin doğal ve kültürel zenginliklerini ziyaretçilere sunuyor. Malatya’da 11 trekking rotası, 30 bisiklet rotası ve 26 yürüyüş rotası hazırlandı. Elazığ’da 10 trekking rotası, 30 bisiklet rotası ve 30 yürüyüş rotası oluşturuldu. Bingöl’de 4 trekking rotası, 21 bisiklet rotası ve 5 yürüyüş rotası ile Tunceli’de 3 trekking rotası, 21 bisiklet rotası ve 7 yürüyüş rotası belirlendi. Uluslararası rota paylaşım sitesi Wikiloc’tan da erişim sağlanan bu rotalara ilişkin detaylar firatikesfet.com web sitesinde geniş kapsamlı olarak yer almaktadır. Rotalara dair tanıtım videolarına Fırat’ı Keşfet web sitesi ve youtube hesabından erişim sağlanabilir. Web sitesinde ayrıca, bölgenin yerel ürünleri, konaklama seçenekleri, kültürel yaşamı, tarihi ve arkeolojik alanları ile inanç yapıları hakkında ayrıntılı bilgilere yer verildi. Ziyaretçiler, bu bilgiler aracılığıyla bölgenin kültürel ve tarihi değerlerini derinlemesine inceleme fırsatı bulmaktadır.Projenin tanıtım faaliyetleri, Instagram, YouTube, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında sürdürülüyor. Sosyal medya hesapları, bölgenin turistik cazibelerini ve etkinliklerini geniş bir kitleye ulaştırmak amacıyla aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca web sitesinde İngilizce ve Türkçe il turizm haritalarına erişim sağlanıyor. Bölgenin efsaneleri ve tarihi gerçeklikleri de 4 il için ayrı ayrı “Fırat’ın Efsaneleri” adında kitap derlemeleri yapıldıktan sonra seslendirilerek Spotify platformunda yayımlandı. Bu içerikler, bölgenin kültürel mirasını tanıtmak ve korumak amacıyla önemli bir kaynak oluşturuyor.Proje kapsamında arasında turizm bloggerları, infotur, fam trip ve influencer organizasyonlarının da yer aldığı birçok etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, bölgenin tanıtımını geniş kitlelere ulaştırmak ve medya aracılığıyla bölgesel turizmi desteklemek amacıyla planlandı. Blog yazıları, bölgenin turistik cazibe merkezleri, doğal güzellikleri ve kültürel değerleri hakkında detaylı bilgiler sunarak potansiyel ziyaretçilere rehberlik ediyor.Ayrıca, “Fırat Turu Mali Destek Programı” çerçevesinde Malatya, Elazığ ve Bingöl illerinde gerçekleştirilen turlara, Ajans tarafından belirlenen şartları sağlayan tur acentelerine çeşitli destekler veriliyor. Bu destekler, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından bölgenin yeniden toparlanmasına ve turizmin desteklenmesine yönelik önemli bir katkı sağlıyor. “Fırat’ı Keşfet” Projesi, Fırat Bölgesi’nin turizm potansiyelini artırarak bölgenin kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla kapsamlı bir strateji uyguluyor. Proje, bölgenin ekonomik kalkınmasını desteklerken, turizm alanındaki rekabet gücünü artırarak bölgenin uluslararası turizm arenasında hak ettiği yeri almasına yardımcı oluyor. Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Mehmet Şirin Budancamanak, Ajans olarak Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin sosyo-ekonomik kalkınmasının yanı sıra turizminin gelişmesine yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.Budancamanak, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’nin çok önemli turizm potansiyelini içerisinde barındırdığına değinerek, “Bölgemiz hem tarih hem doğa hem de kültür turizmi açısından zengin bir bölge. Biz de ajans olarak var olan bu potansiyeli açığa çıkarmak amacıyla paydaşlarımızla birlikte turizme yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Fırat’ı Keşfet de bu projelerimizden bir tanesi. Projemiz kapsamında illerimizde birçok program düzenledik, önemli faaliyetler yürüttük ve bunların sonucunda çok güzel geri dönüşler aldık. Bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını artırmaya yönelik olarak paydaşlarımızla birlikte Fırat’ı Keşfet markasıyla yürüttüğümüz çalışmalarla illerimizi tanıtmaya, bölgemizin potansiyelini geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.