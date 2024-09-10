Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Karanlık Kanyon’da ünlü sanatçı Cengiz Yurtseven’in oğlu Orkun Yurtseven zipline yaparken klarnet çaldı. O anlar yerli ve yabancı turistler tarafından kayda alındı.Erzincan Kemaliye’de bulunan Kemaliye Kanyon Kafe Zipline’de bir ilk yaşandı. Karanlık Kanyon’da kurulan zipline hattı vatandaşlara Fırat Nehri’nin muhteşem manzarası eşliğinde heyecan dolu anlar yaşatırken bu heyecana klarnet resitali de eklendi.Ünlü sanatçı Cengiz Yurtseven’in oğlu Orkun Yurtseven Kemaliye Kanyon Kafe Zipline’de Fırat Nehri’nin muhteşem manzarası eşliğinde klarnet çaldı. Başarılı performansıyla dikkat çeken Yurseven’in klarnet resitali yerli ve yabancı turistler tarafından kayda alındı.