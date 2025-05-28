Erzincan’ın Tercan ilçesinde sebze fidesi telaşı başladı. Tercan ilçesinde, bahçesinde yerli üretim sebze ve meyve yetiştirmek isteyen vatandaşlar, fide tezgahlarının yolunu tutuyor.İlçenin birçok noktasında kurulan tezgahlarda domates, biber, patlıcan gibi sebze fidanlarının satışları hız kazandı. Vatandaşlar hem sağlıklı ürünler tüketmek hem de toprağın bereketinden faydalanmak için bahçelerinde kendi üretimlerini yapmaya hazırlanıyor. Artan gıda fiyatları ve sağlıklı beslenme bilincinin yaygınlaşması da vatandaşların kendi ürünlerini yetiştirme isteğini artırıyor. Bahçesi olmayan birçok kişi ise balkon ve teraslarda saksıda yetiştirilebilecek fideleri tercih ediyor."Köy domatesinin 3-4 tanesi bir kucağınızı doldurur"Fide satıcıları, satışların başladığını belirterek, "Buranın yerli fidesi. Havasına, suyuna, iklimine alışkın. Tutmama ihtimali yok. Yeşil cin biber, dolma biber, kapya biber, patlıcan, kıl biber, köy domatesi var. Köy domatesinin 3 tanesi bir kucağınızı doldurur. Bizden fide alanlar çok memnunlar. Bu iş beşinci ayın 1’inde başlar, yaklaşık 40 gün sürer. Altıncı ayın 15’i dediğin zaman bu iş biter. Ondan sonra fide tutmaz. Gün dönümü derler bizim burada" dedi.