Erzurum’da FETÖ üyesi hakkında hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. (İhraç-Polis Memuru) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri akabinde cezaevine teslim edilirken tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.