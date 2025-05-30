Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot saatlerinde 1 Hazirandan geçerli olmak üzere yeni düzenleme yapıldı.Çemişgezek ile Elazığ arasında ulaşım sağlayan Çemişgezek Belediyesine ait feribot sefer saatlerinde yeni düzenleme yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, feribotların ilk seferine Çemişgezek’ten saat 06.00 Elazığ’dan ise saat 06.30’da çıkacağı ve seferlerin birer saatlik arayla karşılıklı olarak Çemişgezek tarafından 19.00’a kadar Elazığ tarafından ise saat 19.30’a kadar aralıksız devam edeceği kaydedildi. Akşam Çemişgezek tarafından 20.00 ve 22.00 seferleri ve Elazığ iskelesinden 20.30 ve 22.30 seferlerinin yapılmayacağı kaydedildi.Gece seferlerinin ise Çemişgezek’ten saat 23.00, Elazığ’dan ise saat 23.30’da son olduğu ifade edildi.