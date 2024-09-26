Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu’nca 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenledi.Okulun Din kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin koordinesinde gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Göktaş’ın öğrencilerin Peygamber Efendimizin ahlakını öğrenip örnek alabilmeleri adına bir konuşma gerçekleştirdiği program, tiyatro etkinlikleri, şiirler ve ilahilerle renklendirildi.