MUŞ (İHA) – Muş’ta çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti’yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021’de başlattığı oturma eylemi 171’inci haftada da devam ederken, eyleme katılan baba Mahmut Yılmaz ise MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısını olumlu bulduğunu dile getirerek, “Bahçeli’yi yürekten kutluyorum. Güzel bir açıklamadır. İnşallah arkası da gelecek” dedi.Muş’ta çocuklarını terör örgütü PKK’nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.“Gençlerimiz artık uyandı”Rantçılara fırsat vermeyeceklerini söyleyen Mahmut Yılmaz, bedeli ne olursa olsun bu yola devam edeceklerini ifade ederek, “Bu yola başvurduğumuzdan bu yana PKK’da büyük bir düşüş var. Gençlerimiz artık uyandı. Bu yolun boş olduğunu herkes anladı. Artık rantçılara fırsat vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, bu yola devam edeceğiz. İnşallah hepimiz huzur içinde çalışacağız. Kürt, Türk, Çerkez, Alevi demeden, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Birinci sınıf, ikinci sınıf diyorlar, öyle bir şey yok. Hepimiz bu toprağın evladıyız. Gençlerimiz de artık uyandı. Eskisi gibi katılım olmayacak. Büyük bir düşüş var. DEM Parti’nin de artık Kürt partisi olmadığını herkes biliyor. Onlar da koltuk peşinde” dedi.Çocuğunun 2002 yılında Fransa’da kandırılarak örgüte katıldığını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:“Benim çocuğum 2002 yılında Fransa’da katıldı. Herkesin bu yolun boş olduğunu çözdü. Eskisi gibi bir katılım olmayacak. Huzur içinde yaşıyoruz. Türk’ün hakkı neyse benim hakkım da odur. Şimdiye kadar hiçbir eksiğimiz olmadı. Devletten zarar gelmedi, devletten kardan başka bir şey olmadı. Rantçılar ortalığı karıştırıyor, onlara fırsat vermeyeceğiz. Huzur içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz.”Baba Mahmut Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısını da olumlu bulduğunu dile getirerek, “Bahçeli’yi yürekten kutluyorum. Güzel bir açıklamadır. İnşallah arkası da gelecek” dedi.Anne Ayten Koçhan ise 9 yıldır oğlunun kaçırıldığını söyleyerek, “DEM Parti’den, PKK’dan çocuğumu istiyorum. Versinler çocuklarımızı. Bu bizim davamız değil, bu Amerika ile İsrail’in davasıdır. Biz daha evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin, beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Bir bayrağımız var oğlum. Taşların dibinde, mağaralarda devlet kurulmaz yavrum. Sizi kandırıyorlar, sizi kullanıyorlar. Gelin devlete sığının. Bir tane dağda kalana kadar biz eylemimize devam ediyoruz. Bütün anneler sizin hasretinizden yanıyor. Buradan bütün annelere sesleniyorum, gelin bize katılın. Biz bir şeyin peşinde değiliz, evladımızın peşindeyiz, ciğerlerimizin peşindeyiz” şeklinde konuştu.