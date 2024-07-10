Erzurumlu futbolseverler Almanya’da Erzurumspor bayrağı açarak destek verdiler.Almanya’da devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı (EURO 2024) izleyen Erzurumlu akademisyenler Doç. Dr. Ahmet Emre Cinislioğlu, Doç. Dr. Oğuz Demirdögen ve Doç. Dr. Agah Kahramanlar, milli takımın çeyrek final müsabakasını izledikten sonra stadyumda Erzurumspor bayrağı açarak memlekete selam gönderdi.A Milli Takımın çeyrek finalde şampiyonaya veda etmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Erzurumlu akademisyenler farklı ülkelerin taraftarları ile Erzurumspor bayrağı açıp Erzurumspor’a Almanya’dan destek verdiler.