Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İrfan Kaymaz’ın yürütücü, Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz’ın ve Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Didem Özkal Eminoğlu’nun araştırmacı olarak yer aldığı “Biyobozunur İmplant Tasarımı İçin Topoloji Optimizasyonu Esaslı Yeni Bir Yöntemin Geliştirilmesi ve Ti-mesh’e Alternatif Olacak Biyobozunur Membranın Tasarımı, Analizi Ve Üretimi” başlıklı proje TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.ETÜ ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje ile Biyobozunur malzemelerin implant tasarımlarında kullanımını artırmak ve klinik uygulamalarda giderek daha fazla tercih edilen Titanyum-mesh yapılarının dezavantajlarını azaltmak için yeni bir topoloji optimizasyonu tabanlı yöntem geliştirilmesinin hedefleniyor.TÜBİTAK tarafından 24 ay süreyle destek almaya hak kazanan projeye ilişkin detayları paylaşan Prof. Dr. Kaymaz, “Zamanla vücutta bozunma potansiyeline sahip, böylece ikincil ameliyatlara gerek kalmadan kendiliğinden yok olabilecek yeni bir mesh yapısı tasarlanacak, 3B yazıcı ile üretilecek ve in-vitro testlere tabi tutulacak. Projemiz ile kemik hacmi yetersizliğinden dolayı implante edilemeyen hastaların konforunu artırmayı ve Ti6Al4V malzeme kullanılarak yapılan 3B eklemeli imalat ile üretilen implantlara kıyasla daha düşük maliyetli bir implant üreterek önemli ekonomik avantajlar sağlamayı amaçlıyoruz. Biyobozunur implantların tasarımıyla elde edilecek bilgi birikiminin yalnızca maksillofasiyal alanda değil, aynı zamanda ortopedi cerrahisinde de geniş uygulama alanları açacağını öngörmekteyiz” ifadelerini kullandı.