Çevre bilinci ile “Yeşil Kampüs” olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı.Yeni akademik yıl öncesinde hazırlıklarına hız kesmeden devam eden ETÜ sürdürülebilir, yeşil ve iklim dostu bir kampüs yerleşkesi oluşturma hedefiyle iç ve dış mekanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun iyileştirmeler ve düzenlemeler yaparak Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekerek: “Üniversitemizde verimliliği ve çevremize karşı farkındalığı artırmak amacıyla birçok çalışma yapmaktayız. Bu süreçte ilgili birimlerimiz ve öğrenci kulüplerimiz çeşitli eğitimlerinin yanı sıra kampüs içinde etkinlikler düzenleyerek atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturmaya gayret ediyor. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sıfır Atık Projesi kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandık. ETÜ olarak kaynaklarımızı verimli kullanarak yeşil kampüs olma hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.