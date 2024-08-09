Erzurum Teknik Üniversitesi, Teknofest 2024 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nda iki projesiyle finale yükseldiErzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji alanında sürdürdüğü yenilikçi çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, ETÜ bünyesindeki iki araştırma takımı, Teknofest 2024 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nda büyük başarılara imza atarak finalist olma hakkı kazandı.2022 yılında Şeymanur Çobanoğlu ve Erdem Erkengez tarafından kurulan Turch and Tech Takımı, antibiyotik dirençliliği, biyofilmler, protein mühendisliği ve rekombinant DNA teknolojisi gibi alanlarda yenilikçi araştırmalar yürütmektedir. Takım kaptanı Şeymanur Çobanoğlu, 2020 yılında TÜBİTAK 2210-C Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri öncelikli alanında aldığı destekle dikkat çekerken, 2022 yılında TÜBİTAK BİDEB 2211-E doktora bursu kazandı. Erdem Erkengez ise 2023 yılında TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) ve 2024 yılında TÜBİTAK 2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı tarafından desteklendi. Turch and Tech Takımı, Teknofest 2024 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nda Üniversite ve Üzeri Fikir kategorisinde finalist olmayı başardı.2021 yılında Simay Aldağ, Güler Tuba Buğdacı ve Ruhane Tosunoğlu tarafından kurulan ETÜ Teknoloji MicTech Takımı ise antibiyotik dirençliliği, biyofilmler, probiyotik mayalar ve antibiyofilm peptitler üzerine çalışmalar yürütmektedir. Simay Aldağ ve Güler Tuba Buğdacı, 2021 yılında TÜBİTAK 2209-A projesinden destek alarak projelerini geliştiren takım üyeleri, 2024 yılında TÜBİTAK 2210-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında destekleniyor. MicTech Takımı, Teknofest 2024’te Üniversite ve Üzeri Proje kategorisinde finalist olma başarısını elde etti.