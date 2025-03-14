Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) İstiklal Marşı’nın kabulü ve Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü münasebetiyle "Tarihsel ve Edebî Bağlamda İstiklal Marşı’nı Okumak" adlı panel düzenlendi.Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli sembollerinden olan İstiklal Marşı’nın kabul edilişini ve Doğu Anadolu’daki bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından olan Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunu konuşmak amacıyla düzenlenen panele ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, İstiklal Marşı’nın yazılışının, Erzurum’un tarihi unsurlarının ve Mehmetçiklerin vatanı müdafa ederken kayda alınan görüntülerinin yer aldığı video gösterimi ile devam etti.Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut’un konuşmasıyla başlayan panelde Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kacıroğlu, İstiklal Marşı’nı ve Mehmet Akif Ersoy’u edebi yönden değerlendirirken, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökhan Polatoğlu, İstiklal Marşı’nın kabul edildiği dönemdeki tarihi zemin hakkında konuştu. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ise Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu sürecinde yaşanan olaylar hakkında dinleyenlere bilgi aktardı.İlgiyle takip edilen program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.