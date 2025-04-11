Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Kulübü Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 3. sü oldu.5-9 Nisan 2025 tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirilen Havalı Tüfek Şampiyonası’nda ETÜ Spor Kulübü Atıcılık Takımı sporcuları Elife Eda Çınar, Elif Gülcan Doludizgin ve Yeşim Yaşarbaş M Havalı Tüfek Büyük Kadınlar Takım kategorisinde sergiledikleri performansla Türkiye 3.’sü olmayı başararak bronz madalyanın sahibi oldu.Yarışma boyunca gösterdikleri istikrarlı ve başarılı atışlarla öne çıkan sporcular, hem bireysel disiplinleri hem de takım uyumlarıyla izleyenlerden tam not aldı.