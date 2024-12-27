Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde iki laboratuvarın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim almasına ve teorik bilgilerini pratiğe dökmesine imkan sağlayacak olan Beslenme İlkeleri ve Besin Kimyası Laboratuvarları düzenlenen törenle hizmete girdi.Açılış programına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Naim Ürkmez, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, yeni laboratuvarların Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne güç katacağını belirterek: “Günümüzde beslenmenin önemini her zamankinden çok daha fazla gündemde görüyoruz. Gıdanın içeriğini doğru anlamak, beslenme ilkelerinin bilimsel temellere dayandırmak ve bireyin yaşam kalitesini arttıracak çalışmalara yön vermek bizler için hem bir sorumluluk hem de bir gelecek vizyonudur. Bu laboratuvarlar yalnızca eğitim ve araştırma alanı değil aynı zamanda öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebildiği, bilimsel bilgiye katkı sağlayabilecekleri ve mesleki yeterliliklerini pekiştirebilecekleri bir ortamdır. Bu vesileyle laboratuvarlarımızın üniversitemize ve fakültemize kazandırılmasında emek harcayan başta Rektörümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyor, laboratuvarlarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.Dekan Karabulutlu’nun ardından konuşan Rektör Çakmak ise laboratuvarların teorik derslerin uygulamasının yapılabilmesi için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek: “Halihazırda mevcut bulunan bölümlerimizin tamamında laboratuvar imkanlarımızın en üst düzeyde olması gerekiyor. Bu anlamda eksikliklerimizi gidermek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Elbette bugün laboratuvar açmanın sevinci ve gururu içindeyiz. Fakat biz her zaman ileriyi düşünerek daha fazlasını yapmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Sağlık alanının insana dokunan bir alan olması hasebiyle öğrencilerimizin nitelikli bireyler olarak buradan mezun olması bizler için çok önemli. Sizlere sunulan imkanları daha da iyileştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesileyle Beslenme İlkeleri ve Besin Kimyası Laboratuvarlarımızın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.