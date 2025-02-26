Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin 81 ilinde açılması planlanan Milli Teknoloji Atölyelerinin sorumlusu TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çakmak, konuğuyla Milli Teknoloji Atölyesi’nin ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi bünyesinde kurulması için yapılan başvuru hakkında fikir alışverişinde bulundu.İkili daha sonrasında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi içerisinde atölye olarak tahsis edilmesi planlanan fiziki alanda incelmelerde bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, alanın Milli Teknoloji Atölyesi için uygun olduğu ve mevcut fiziki altyapının bu kapsamda yeterli olduğu belirtildi.ETÜ’de kurulması planlanan Milli Teknoloji Atölyesi ile ilgili olarak sürecin destekleneceğini belirten Kökçam, bu girişimin öğrencilerin ve akademisyenlerin yerli ve milli teknoloji üretimi alanında daha etkin çalışmalar yapabilmesi için büyük bir fırsat sunacağını ifade etti.Rektör Çakmak ise Milli Teknoloji Atölyesi projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte hem Erzurum hem de bölge için teknoloji odaklı yenilikçi projelere öncülük etmek istediklerine dikkat çekerek, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunacak her türlü girişimi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.